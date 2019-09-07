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الثقافة

فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية تتألق في دورته الـ20

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:02 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية بدورته الـ20، على 7 مسارح مختلفة داخل وخارج مدينة الإسماعيلية، خلال الفترة من 3: 7 سبتمبر الجارى.

قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عرضا فنيا على مسرح حديقة الشيخ زايد، تضمن مجموعة متميزة من الاستعراضات الفنية منها "الدبكة السنياوى، غناء فردى زين والله زين غريب مؤمن، راقصة الداحية، رجال سيناء"، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة لبنان الشقيقة قدمت خلاله مجموعة متميزة من التابلوهات منها "موال مصر ولبنان والحاسودية، أهلا وسهلا لبنان، دلعونة وسيف وترس، وتكنو موال ".

كما قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية عدة راقصات منها "رقص شعبى- العصاية- الصعيدى "العارف بالله"، و"التنورة"، "الربابة"، و"فن المربع"، و"الخلخال"، و"التحطيب"، بينما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية مجموعة من التبلوهات الفنية منها "تراث الشارع البورسعيدى الصياد وشباب البحر، وأم الخلول وأه ياللي، بتغني لمين يا حمام".

وعلى مسرح الغابة قدمت فرقة الهند مجموعة من التابلوهات من التراث الهندى المعروف بالحركة والألوان المبهجة، وتألقت فرقة الحرية بالإسكندرية من خلال باقة متميزة من التابلوهات منها "عمار يا إسكندرية، أيوه ياجدعان وعرض التنورة، حلاوة شمسنا، حلقة السمك"، واختتمت الفرقة استعراضاتها بالزفة الإسكندراني.

وقدمت فرقة مطروح مجموعة من الاستعراضات منها "الحنّة، السامر البدوي، الشلال، الفرح، الكف، سيوه، الحصّالة، المطروحيّة"، إلى جانب عروض لفرق المالديف.

وعلى مسرح شاطى الفيروز أقيم عرض فنى لفرقة الفالوجا الفلسطينية جمهور التل الكبير، تضمن راقصات وتابلوهات على أنغام كوكتيل ثورى، حس أفراح بكة شعبى، فلسطين تاج، ودمى فلسطيني.

وتألقت فرقة أسوان للفنون الشعبية بعرض فنى مبهر، قدمت خلاله عدة ثقافات وهى النوبة وقبيلة الجعافرة والعبابدة والصعايدة، وقدمت العديد من الرقصات منها عروض عن العرس فى بلاد النوبة وليلة الحنة وحفل السبوع.

بجانب عرض فنى لفرقة روسيا تضمت عدة استعراضات 1Россия - mother،2 And I in the meadow، 3 A I small but udalenkaya، 4 black-Browed، 5 Posolon، 6 horses Go on 7 Girl in the garden walked، Kostroma 8، 9 Final – bow، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية راقصات التحطيب والنوبى، صعيدي.

وعلى مسرح فايد قدمت فرقة اليونان مجموعة من الراقصات من التراث اليونانى منها hasapia،olmaz، karsilamas، slrtos، بجانب عرض لفرقة رومانيا تضمن مجموعة من راقصات التراث الرومانى.

وقدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية على نفس المسرح باقة الراقصات المتميزة منها "فرح شرقاوى، السقايين، التنورة، حويا، حصان الشرقية"، كما أضاء مسرح الدنفاه بعرض فنى لفرقة دولة فنزويلا مجموعة من الأغنيات منها cantos de faena، mi doloras، gvarana،basariuo marlolina.

وأقامت فرقة أندونيسيا مجموعة من التراث الشعبى لبلدهم، واختتمت العروض بفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية براقصات أم الخلول، التنورة، والبدوىة.

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