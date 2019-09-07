تجديد حبس المتهمين في قضية "فتاة العياط"

جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، السبت، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في قضية "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق ميكروباص، بالمنطقة الجبلية في العياط، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت الفتاة المتهمة "أميرة.أ" قالت في تحقيقات النيابة العامة، إن سائق الميكروباص حاول اغتصابها وتهديدها بسكين أبيض، فقتلته دفاعًا عن شرفها، مضيفة أنها مرتبطة بعلاقة عاطفية مع المتهم "وائل".



ونسبت النيابة للمتهمين الثاني والثالث ارتكاب جريمتي مساعدة المجني عليه في استدراج أنثى، والتحريض على الاعتداء عليها جنسيًا.



وذكرت التحقيقات أن الطفلة المتهمة قتلت السائق بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول الاعتداء عليها جنسيًا.