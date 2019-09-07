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مصر

الإحصاء: شراء وسائل نقل بـ15 مليون دولار خلال شهر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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سجلت واردات مصر من أتوبيسات وميكروباص وميني باص "وحدات كاملة" ارتفاعًا إلى 14.9 مليون دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 10.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 4.3 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشير جهاز الإحصاء، إلى أن واردات جرارات "وحدات كاملة" قد ارتفعت هي الأخرى من 20.3 مليون دولار خلال يونيو 2018 إلى 27.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2019، بزيادة قدرها 7.6 مليون دولار، وارتفعت الواردات من سيارات نقل البضائع إلى 35.5 مليون دولار خلال يونيو 2019 مقارنة بحوالي 22 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2018.

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