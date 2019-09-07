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لايف ستايل

علامة "رودارتيه" تمزج بين سحر الخيال وجدية الواقع فى مجموعتها الأخيرة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
مارسيل نظمى
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قدما المديران الإبداعيان للعلامة الأمريكية "رودارتيه" لورا وكيت موليفي، مجموعتهما الحالمة باسم: "اللوك بوك"، معتمدين على سلسلة من صور البورتريه الحالمة، التى تأخذ المتفرجين لعصور ما قبل النهضة الأوروبية، وذلك قبل البداية الرسمية لأسبوع الموضة في نيويورك.

وتم التصوير بعدسة المصورة الشهيرة داريا كوباياشي ريتش، واستعانت بمجموعة من المناظر الحالمة، والأزهار والسماء الصافية مع التماثيل المنحوتة بدقة، لتليق بسحر الرومانسية الغريبة التي اشتهرت بها علامة "رودارتيه"، كما أظهرت سحر الألوان الممزوجة الناعمة مع صخب الموضة وجرأة الأفكار، ما عكس دمجًا بين الخيال والواقع.

وتصدرت مجموعة من المممثلات الشهيرات الصور من بينهن الممثلة كريستين دانست، التي تألقت بفستان مطبع بطبعة البولكا دوت، وأكمام منتفخة، والممثلة السمراء جابرييل يونيون، التي تألقت في فستانٍ فاخر مكشكش من قماش التول والكريب، والنجمة ليلى راينهارت، التي بدت عروسًا ساحرةً في فستان زفاف أثيري مزيّن بكشاكش التول على الأكتاف.


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