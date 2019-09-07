الاعتداء على نائب وزير الحج والشؤون الدينية في أفغانستان

أكدت وزارة الحج والشؤون الدينية الأفغانية أن بعض الأفراد البارزين من بينهم المشرع السابق الملا تارخيل اعتدوا على نائب وزير الحج والشؤون الدينية.



و نقلت وكالة أنباء (خاما) الأفغانية عن بيان صادر عن وزارة الحج والشؤون الدينية أن الملا طراخل وبعض الأفراد الآخرين بمن فيهم المشرعون شاه وزير وحاجي خان طراخيل وإخوانهم وبعض أفراد أسرهم بمهاجمة نائب الوزير في مسجد القصر الرئاسي أمس الجمعة.



و أضاف البيان أن الهجوم على مولوي عبد الحكيم منيب هو اعتداء وتدنيس على المسجد، ووزارة الحج والشؤون الدينية، وعلماء الدين، والنظام بأكمله للحكومة، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناه في ضوء القوانين السارية.