الهند تتهم باكستان بمحاولة تأجيج العنف فى كشمير

اتهمت نيودلهي إسلام آباد بمحاولة تأجيج العنف في المنطقة، معلنة أن أكثر من 200 مسلح مفترض يحاولون التسلل من باكستان إلى إقليم كشمير المتنازع عليه بين الطرفين والمدار من قبل الهند.



وقال مستشار الأمن القومي فى حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أجيت دوفال، في مؤتمر صحفي، "إن نحو 230 شخصًا مستعدون للتسلل إلى داخل الأراضي الهندية عبر الشريط الحدودي من مختلف أنحاء كشمير"، مضيفًا أن هذه الأرقام جاءت من اتصالات لا سلكية تم اعتراضها ومعلومات استخباراتية، وقد تم احتجاز بعض هؤلاء لدى قوات الأمن الهندية.



وحمل دوفال السلطات الباكستانية المسئولية عن إدخال كميات كبيرة من الأسلحة إلى كشمير وتحريض السكان المحليين على تأجيج الاضطرابات، مشيرًا إلى أن إسلام آباد توجه رسائل عبر أبراج اتصال مقامة قرب الحدود إلى "عملائها" على الأرض بغية نسف إمدادات الهندية إلى الإقليم، كما اتهم السلطات الباكستانية بالوقوف وراء سلسلة هجمات على تجار محليين.



وقال مستشار الأمن القومي الهندي: "إذا تخلت باكستان عن هذا السلوك سوف يوقف المسلحون التهديد والتسلل"، مشددًا على أن حكومة نيودلهي لن تخفف إجراءاتها الأمنية المشددة في الإقليم ما لم تتوقف إسلام آباد عن هذه التصرفات".