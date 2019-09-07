مقتل سورية وإصابة اثنتين برصاص حرس الحدود التركي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل مواطنة سورية إثر إصابتها برصاص قوات حرس الحدود التركية بعد استهدافهم لمخيم حلب بالقرب من بلدة دركوش الواقعة على الحدود السورية – التركية.



وأشار المرصد - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت - إلى إصابة مواطنتين برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولتهما العبور باتجاه الأراضي التركية من دركوش، مضيفا أنه بذلك يرتفع عدد القتلى إلى 431 سوريا برصاص قوات (الجندرما) التركي، من ضمنهم 77 دون سن الثامنة عشرة.



ولفت المرصد إلى استمرار قوات حرس الحدود التركي بانتهاك المعايير الإنسانية والأخلاقية بحق اللاجئين على حدودها، موضحا أن (الجندرما) التركية قاموا بتعذيب 8 سوريين وضربهم بشكل وحشي لمدة 4 ساعات متواصلة، مما تسبب بجروح أمس أثناء محاولتهم العبور نحو الأراضي التركية بالقرب من قرية كاوركو شمال جسر الشغور بريف إدلب ومن ثم إعادتهم في اليوم التالي داخل الأراضي السورية.