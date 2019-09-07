شاهد.. البابا فرنسيس يزور مدغشقر ضمن جولته الأفريقية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، لمدغشقر وذلك ضمن جولته الأفريقية التي تشمل 3 دول.



وأعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن استيائه من استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير شرعي في مدغشقر.



وقد بدأ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأربعاء الماضى، جولة أفريقية تشمل موزمبيق، ومدغشقر، وموريشيوس، وهي 3 دول مهددة بقوة بسبب تغيير المناخ.

