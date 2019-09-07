شاهد.. مهندسة مصرية تستخدم مواد تقليدية لبناء منازل قليلة التكلفة

قالت المهندسة رضوى رستم، إن من أكثر الطرق المستخدمة لبناء منازل قليلة التكلفة هى التربة المدكوكة، لافتة إلى أن فكرتها تتمثل فى عمل خلطة بين الرمل والزلط وبعض المواد الأخرى ووضعها بألواح خشبية.



وأضافت "رستم"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه بعد الانتهاء من الطبقات المدكوكة تتكون الحوائط الخاصة بالمنزل، مشيرة إلى أن السبب الرئيسى لاستخدام هذه الطريقة بالماضى كونها مناسبة تمامًا للمناخ الخاص بمصر.



وأشارت "رستم"، إلى أن ما يميز هذه الطريقة، هو توافر ووجود الخامات فى معظم الأماكن، موضحة أن الشخص الذي سيعيش فى هذه المنازل سيشعر بالراحة سواء في فصل الصيف أو الشتاء.