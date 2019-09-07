السبت 07 سبتمبر 2019 الموافق 08 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

دروجبا: فخور بما يقدمه لامبارد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:21 م
جريدة الدستور
طباعة
أكد الإيفواري ديدييه دروجبا، أن زميله السابق بين صفوف تشيلسي والمدير الفني الحالي للفريق الإنجليزي، فرانك لامبارد، مدرب "جيد حقا" وأنه برغم "العام الصعب" الذي يعيشه النادي بسبب عدم قدرته على إبرام صفقات نتيجة العقوبة، إلا أنه "يحفز لاعبيه".

وقال اللاعب المعتزل أثناء حضوره لسباق الجائزة الكبرى في إيطاليا ضمن بطولة العالم لسيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، "أعتقد أنه مدرب جيد حقا. العام الماضي قدم عملا رائعا مع فريق لم يكن لديه الكثير من الخيارات".

وأضاف من مدينة مونزا الإيطالية حيث يقام السباق "هذا العام الأمر أكثر صعوبة لأنه لا يحظى بكثير من الخيارات بسبب العقوبة (منع تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد)، لكنني فخور به للغاية لأنه يظهر شخصيته ويحفز اللاعبين".

وواصل: "أعتقد أنني سأفتقد لعب كرة القدم طوال حياتي لأنني أحب أن أكون في فريق وأن أسجل الأهداف وأخوض مباريات مهمة، لكن هكذا هي الحياة".

واستطرد "لكن في هذه المرحلة عرفت أشخاصا رائعين مثل جان تودت (رئيس الاتحاد الدولي للسيارات) وأعمل حاليا على مشروعات جديدة للمستقبل".

ومن بين هذه المشروعات تولي منصب رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، إلا أنه أكد أن أمامه الكثير ليتعلمه، وقال "أحتاج للتحدث مع الكثير من الأشخاص لأعرف ما هي الأشياء التي احتاجها كي تكون لدي القدرة على القيام بهذا الأمر.. لذلك سنرى".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

منذ حوالي 3 ساعات

براءة "بديع" وآخرين من قتل شخص في "اقتحام الحدود"

منذ حوالي 15 ساعة

فندق الميراج بالساحل الشمالى يخرق القانون ويعتدى على حرمة الشاطئ

منذ أقل من ساعة

الهجرة: ننسق مع السلطات المغربية لإعادة جثمان العالم المصرى

ads

الصور

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

image description

أدهم سليمان يطرح كليبه الجديد في لوكيشن تصوير واحد فقط

image description

معرض أتيليه القاهرة حبيبة عبدالله

image description

في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

الأكثر قراءة

سفير القاهرة بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة عالم النووي المصري

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

الهجرة: ننسق مع السلطات المغربية لإعادة جثمان العالم المصرى

رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

أيام زمان

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

الصحة

علماء يكشفون غموض المرض الرئوي المرتبط بالسجائر الإلكترونية

عقار تجريبي يساعد على سرعة الشفاء من الاكتئاب الشديد

"الصحة الأمريكية" تربط بين مادة كيميائية وأمراض الرئة بالسجائر الإلكترونية

خبير عالمي يناقش أسباب الاضطراب الوجداني لدى الأطفال

الرئيس نيوز

فينجر: صلاح "مهووس" بتسجيل الأهداف .. ومع ذلك أحبه كثيراً

رئيس الوزراء في المنيا: "وديتوا الناس فين يا سيادة المحافظ؟"

باكستان ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي عبور مجالها الجوي

إيران تبدأ تشغيل أجهزة طرد مركزى متطورة لتخصيب اليورانيوم

منوعات

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للثانوية العامة

السجائر الإلكترونية تضر بخصوبة النساء المدخنات

ارتفاع معدلات الانتحار في المناطق الريفية بأمريكا

تعرف على أكبر ديناصور آكل لحوم على وجه الأرض (فيديو)

كشكول

توزيع منهج الكيمياء للمرحلة الثانوية 2019/2020

"باهي": التعليم مسألة مهمة ومليئة بالتحديات

"أهلاً مدارس" ينقذ أولياء الأمور.. المواطنون يقبلون بكثافة: أسعار في المتناول.. و"مصيلحي" يقرر المد 3 أيام

"شوقي": لا يوجد لدينا رفاهية الوقت مثل فنلندا.. ونطالبكم بالصبر

إسلام سياسي

وكالة الأنباء سعودية: قطر تحتضن الإخوان وداعش

المؤبد لـ"بديع والبلتاجي" و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

معهد أمريكي يكشف أسباب الخلاف بين "القاعدة" و"داعش"

سيناتور أمريكي: الإخوان مستعدة لقتل أي شخص لا يتماشى مع رؤيتها


زيت وسكر

وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان المستشفى الجامعي والأورمان

“عنيك في عنينا”: الكشف على 4 آلاف مواطن وإجراء 200 عملية جراحية بالأقصر

حل مشكلة 4 مصريات بالسعودية بمساعدتهن للرجوع إلى أسرهن بأرض الوطن

تنفيذ 8760 وحدة بمشروع “JA NNA” بالقاهرة الجديدة و17304 بـ”سكن مصر”

مقالات الرأي
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
"العظماء السبع" ودولاب الاقتصاد المصرى
ماجد حبته
جوزيبى كونتى.. إلى اليسار دُر!
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
المزيد

الثقافة

غدًا.. ختام النشاط الصيفى لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل

بيت ثقافة رشدى يحيي ذكرى فنان الشعب

"ترشيد استهلاك الكهرباء" بثقافة الإسكندرية

بالصور.. الهناجر يستضيف مسرحية "الخان" لفرقة كيميا

صفحتنا ع الفيس بوك