دروجبا: فخور بما يقدمه لامبارد

أكد الإيفواري ديدييه دروجبا، أن زميله السابق بين صفوف تشيلسي والمدير الفني الحالي للفريق الإنجليزي، فرانك لامبارد، مدرب "جيد حقا" وأنه برغم "العام الصعب" الذي يعيشه النادي بسبب عدم قدرته على إبرام صفقات نتيجة العقوبة، إلا أنه "يحفز لاعبيه".



وقال اللاعب المعتزل أثناء حضوره لسباق الجائزة الكبرى في إيطاليا ضمن بطولة العالم لسيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، "أعتقد أنه مدرب جيد حقا. العام الماضي قدم عملا رائعا مع فريق لم يكن لديه الكثير من الخيارات".



وأضاف من مدينة مونزا الإيطالية حيث يقام السباق "هذا العام الأمر أكثر صعوبة لأنه لا يحظى بكثير من الخيارات بسبب العقوبة (منع تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد)، لكنني فخور به للغاية لأنه يظهر شخصيته ويحفز اللاعبين".



وواصل: "أعتقد أنني سأفتقد لعب كرة القدم طوال حياتي لأنني أحب أن أكون في فريق وأن أسجل الأهداف وأخوض مباريات مهمة، لكن هكذا هي الحياة".



واستطرد "لكن في هذه المرحلة عرفت أشخاصا رائعين مثل جان تودت (رئيس الاتحاد الدولي للسيارات) وأعمل حاليا على مشروعات جديدة للمستقبل".



ومن بين هذه المشروعات تولي منصب رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، إلا أنه أكد أن أمامه الكثير ليتعلمه، وقال "أحتاج للتحدث مع الكثير من الأشخاص لأعرف ما هي الأشياء التي احتاجها كي تكون لدي القدرة على القيام بهذا الأمر.. لذلك سنرى".

