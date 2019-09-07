السبت 07 سبتمبر 2019 الموافق 08 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

قائد الهلال السعودى السابق يحذر من الأجواء فى إنييمبا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:20 م
جريدة الدستور
طباعة
حذر قائد الهلال ونجمه الجماهيري السابق، محمد بشير "بِشَّة"، من فقدان الهلال طاقة لاعبيه البدنية قبل مواجهة إنييمبا النيجيري يوم 15 سبتمبر المقبل بإياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، مشيرًا إلى عدة عوامل قد تسبب بحدوث ذلك مقدمًا مقترحًا لحل مشكلة السفر.

وقال بشة في تدوينة على صفحته فى "فيسبوك": "لعبت من قبل في معقل إنييمبا بمدينة آبا النيجيرية، وأعرف جيدًا حجم المعاناة التي سيقابلها فريق الكرة هناك".

وقدم قائد الهلال السابق مقترحًا لتقليل حجم معاناة الهلال قبل مواجهة إنييمبا: "الرحلة الطويلة والشاقة تنعكس على أداء اللاعبين وتخصم من مردودهم داخل المستطيل الأخضر".

وأردف: "أتمنى أن تتمكن الإدارة من توفير رحلة قصيرة، خلاف التي ذهبنا بها من قبل، 21 ساعة من التحليق المتواصل والانتظار في المطارات التي أثرت على الجاهزية البدنية بشكل واضح".

وحول أحوال الطقس وظروف الملعب قال بشة، إن الأجواء في معقل فريق إنييمبا ممطرة طوال العام، وهذا الوضع يستوجب أن يحتاط الفريق بأحذية المطر، مضيفًا أن ملعب إنييمبا مؤخرًا اكتسى بالعشب الصناعى، وذلك يعد أمرًا جيدًا، حيث يساعد في تحركات اللاعبين وتمرير الكرة.

وختم بشة: "إنييمبا من الفرق النيجيرية العريقة والتي فازت بالبطولات الإفريقية الكبرى، وظل يغيب لفترات، ولكنه يعود بصورة أقوى، خالص الأمنيات للأزرق بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من المهمة في لقاء الإياب وخطف بطاقة الترقي للدور المقبل".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

ماريان رسمى تكتب: إنها قصة حبي

منذ يوم

المونيتور: الكونجرس يوافق على «مساعدات مصر العسكرية» بالكامل

منذ حوالي 19 ساعة

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

ads

الصور

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

image description

أدهم سليمان يطرح كليبه الجديد في لوكيشن تصوير واحد فقط

image description

معرض أتيليه القاهرة حبيبة عبدالله

image description

في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

الأكثر قراءة

سفير القاهرة بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة عالم النووي المصري

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

الهجرة: ننسق مع السلطات المغربية لإعادة جثمان العالم المصرى

رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

أيام زمان

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

الصحة

علماء يكشفون غموض المرض الرئوي المرتبط بالسجائر الإلكترونية

عقار تجريبي يساعد على سرعة الشفاء من الاكتئاب الشديد

"الصحة الأمريكية" تربط بين مادة كيميائية وأمراض الرئة بالسجائر الإلكترونية

خبير عالمي يناقش أسباب الاضطراب الوجداني لدى الأطفال

الرئيس نيوز

فينجر: صلاح "مهووس" بتسجيل الأهداف .. ومع ذلك أحبه كثيراً

رئيس الوزراء في المنيا: "وديتوا الناس فين يا سيادة المحافظ؟"

باكستان ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي عبور مجالها الجوي

إيران تبدأ تشغيل أجهزة طرد مركزى متطورة لتخصيب اليورانيوم

منوعات

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للثانوية العامة

السجائر الإلكترونية تضر بخصوبة النساء المدخنات

ارتفاع معدلات الانتحار في المناطق الريفية بأمريكا

تعرف على أكبر ديناصور آكل لحوم على وجه الأرض (فيديو)

كشكول

توزيع منهج الكيمياء للمرحلة الثانوية 2019/2020

"باهي": التعليم مسألة مهمة ومليئة بالتحديات

"أهلاً مدارس" ينقذ أولياء الأمور.. المواطنون يقبلون بكثافة: أسعار في المتناول.. و"مصيلحي" يقرر المد 3 أيام

"شوقي": لا يوجد لدينا رفاهية الوقت مثل فنلندا.. ونطالبكم بالصبر

إسلام سياسي

وكالة الأنباء سعودية: قطر تحتضن الإخوان وداعش

المؤبد لـ"بديع والبلتاجي" و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

معهد أمريكي يكشف أسباب الخلاف بين "القاعدة" و"داعش"

سيناتور أمريكي: الإخوان مستعدة لقتل أي شخص لا يتماشى مع رؤيتها


زيت وسكر

وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان المستشفى الجامعي والأورمان

“عنيك في عنينا”: الكشف على 4 آلاف مواطن وإجراء 200 عملية جراحية بالأقصر

حل مشكلة 4 مصريات بالسعودية بمساعدتهن للرجوع إلى أسرهن بأرض الوطن

تنفيذ 8760 وحدة بمشروع “JA NNA” بالقاهرة الجديدة و17304 بـ”سكن مصر”

مقالات الرأي
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
"العظماء السبع" ودولاب الاقتصاد المصرى
ماجد حبته
جوزيبى كونتى.. إلى اليسار دُر!
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
المزيد

الثقافة

غدًا.. ختام النشاط الصيفى لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل

بيت ثقافة رشدى يحيي ذكرى فنان الشعب

"ترشيد استهلاك الكهرباء" بثقافة الإسكندرية

بالصور.. الهناجر يستضيف مسرحية "الخان" لفرقة كيميا

صفحتنا ع الفيس بوك