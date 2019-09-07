قائد الهلال السعودى السابق يحذر من الأجواء فى إنييمبا

حذر قائد الهلال ونجمه الجماهيري السابق، محمد بشير "بِشَّة"، من فقدان الهلال طاقة لاعبيه البدنية قبل مواجهة إنييمبا النيجيري يوم 15 سبتمبر المقبل بإياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، مشيرًا إلى عدة عوامل قد تسبب بحدوث ذلك مقدمًا مقترحًا لحل مشكلة السفر.



وقال بشة في تدوينة على صفحته فى "فيسبوك": "لعبت من قبل في معقل إنييمبا بمدينة آبا النيجيرية، وأعرف جيدًا حجم المعاناة التي سيقابلها فريق الكرة هناك".



وقدم قائد الهلال السابق مقترحًا لتقليل حجم معاناة الهلال قبل مواجهة إنييمبا: "الرحلة الطويلة والشاقة تنعكس على أداء اللاعبين وتخصم من مردودهم داخل المستطيل الأخضر".



وأردف: "أتمنى أن تتمكن الإدارة من توفير رحلة قصيرة، خلاف التي ذهبنا بها من قبل، 21 ساعة من التحليق المتواصل والانتظار في المطارات التي أثرت على الجاهزية البدنية بشكل واضح".



وحول أحوال الطقس وظروف الملعب قال بشة، إن الأجواء في معقل فريق إنييمبا ممطرة طوال العام، وهذا الوضع يستوجب أن يحتاط الفريق بأحذية المطر، مضيفًا أن ملعب إنييمبا مؤخرًا اكتسى بالعشب الصناعى، وذلك يعد أمرًا جيدًا، حيث يساعد في تحركات اللاعبين وتمرير الكرة.



وختم بشة: "إنييمبا من الفرق النيجيرية العريقة والتي فازت بالبطولات الإفريقية الكبرى، وظل يغيب لفترات، ولكنه يعود بصورة أقوى، خالص الأمنيات للأزرق بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من المهمة في لقاء الإياب وخطف بطاقة الترقي للدور المقبل".