كومان يشيد بقدرة منتخب هولندا على الصمود أمام ألمانيا

رحب رونالد كومان مدرب منتخب هولندا بالمرونة التي أظهرها لاعبوه في المباراة أمام منتخب ألمانيا التي جرت مساء أمس الجمعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020.



وتمكن منتخب الطواحين الهولندية من تحقيق فوز مثير على ملعب آيمتيش آرينا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في حساب المجموعة الثالثة، مما يعزز آماله بالوصول إلى نهائيات بطولة يورو 2020.



وتحتل هولندا المركز الثالث برصيد ست نقاط بعد هذا الانتصار، مع الإشارة بأن لديها مباراة أخرى إضافية لم تلعبها والتي ستكون بمثابة تقدم في الترتيب والاقتراب من منتخب إيرلندا الشمالية المتصدر.



وادعى رونالد كومان أن فريقه استحق الفوز، مشيدًا باللعب القوي الذي وضع الألمان تحت الضغط وقال:”فريقي حقق أكبر عدد من الهجمات، كان لدى الألمان أيضًا عدد من الفرص الجيدة، لكنني وجدت ألمانيا تنتظرنا”.



