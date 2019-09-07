أزارو ينفى رحليه عن الأهلى: الشائعات تطاردنى فى مصر

كشف الدولي المغربي وليد أزارو، حقيقة رحيله عن صفوف فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المغربية.



وقال أزارو في تصريحات لصحيفة "هيسبورت" المغربية: "الإعلام في مصر دائمًا ما يردد عني أنباء وأخبار غير صحيحة على الإطلاق".



وواصل: "الشائعات تطاردني في مصر ولا يوجد أي أزمة بيني وبين مسئولي الأهلي".



وأنهى تصريحاته نافيًا الرحيل عن الأهلي في الصيف الجاري، مبديًا فخره واعتزازه بالانضمام مؤخرًا لصفوف المنتخب المغربي.