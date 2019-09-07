أزارو ينفى رحليه عن الأهلى: الشائعات تطاردنى فى مصر
السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:17 م
وكالاتطباعة
كشف الدولي المغربي وليد أزارو، حقيقة رحيله عن صفوف فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المغربية.
وقال أزارو في تصريحات لصحيفة "هيسبورت" المغربية: "الإعلام في مصر دائمًا ما يردد عني أنباء وأخبار غير صحيحة على الإطلاق".
وواصل: "الشائعات تطاردني في مصر ولا يوجد أي أزمة بيني وبين مسئولي الأهلي".
وأنهى تصريحاته نافيًا الرحيل عن الأهلي في الصيف الجاري، مبديًا فخره واعتزازه بالانضمام مؤخرًا لصفوف المنتخب المغربي.
وقال أزارو في تصريحات لصحيفة "هيسبورت" المغربية: "الإعلام في مصر دائمًا ما يردد عني أنباء وأخبار غير صحيحة على الإطلاق".
وواصل: "الشائعات تطاردني في مصر ولا يوجد أي أزمة بيني وبين مسئولي الأهلي".
وأنهى تصريحاته نافيًا الرحيل عن الأهلي في الصيف الجاري، مبديًا فخره واعتزازه بالانضمام مؤخرًا لصفوف المنتخب المغربي.