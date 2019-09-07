حجز الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف العجوزة"

حجزت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، إعادة محاكمة المتهم "معتز أحمد محمد" في قضية "أحداث عنف العجوزة" للحكم بجلسة 15 أكتوبر المقبل.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، والتظاهر والتجمهر دون تصريح.