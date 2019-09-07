أسعار الذهب تتراجع 12 جنيها في يومين

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، تراجعًا ملحوظا في التعاملات، وصل إلى 12 جنيها خلال أمس واليوم، بعدما سجل في الأيام الماضية ارتفاعات متتالية، حسبما أفاد "نادي نجيب"، عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية.



وقال نجيب، في تصريح لـ"الدستور"، إن سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 596 جنيهًا، فيما سجل سجل عيار 21 نحو 697 جنيهًا، وعيار 24 نحو 795 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب فبلغ 5576 جنيهًا، وسجلت أوقية الذهب 1505 دولار.



ويرى "نجيب" أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤثر على متغيرات أسعار الذهب بشكل عام على مستوى العالم، وكذلك السوق المحلية، وأيضًا تدفع في اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميًا، ومن ثم تأثر أسعاره محليًا.



