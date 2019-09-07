السبت 07 سبتمبر 2019 الموافق 08 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع 12 جنيها في يومين

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:10 م
جريدة الدستور
طباعة
شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، تراجعًا ملحوظا في التعاملات، وصل إلى 12 جنيها خلال أمس واليوم، بعدما سجل في الأيام الماضية ارتفاعات متتالية، حسبما أفاد "نادي نجيب"، عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية.

وقال نجيب، في تصريح لـ"الدستور"، إن سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 596 جنيهًا، فيما سجل سجل عيار 21 نحو 697 جنيهًا، وعيار 24 نحو 795 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب فبلغ 5576 جنيهًا، وسجلت أوقية الذهب 1505 دولار.

ويرى "نجيب" أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤثر على متغيرات أسعار الذهب بشكل عام على مستوى العالم، وكذلك السوق المحلية، وأيضًا تدفع في اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميًا، ومن ثم تأثر أسعاره محليًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار "21" بـ624 جنيهًا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار "21" بـ607.5 جنيه للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار "21" بـ612 جنيهًا للجرام

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 619 جنيهًا للجرام

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

منذ يوم

بعد قرار المنع.. مصير أصحاب "التوك توك" بين البيع ولقمة العيش

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

ads

الصور

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

image description

أدهم سليمان يطرح كليبه الجديد في لوكيشن تصوير واحد فقط

image description

معرض أتيليه القاهرة حبيبة عبدالله

image description

في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

الأكثر قراءة

سفير القاهرة بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة عالم النووي المصري

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

الهجرة: ننسق مع السلطات المغربية لإعادة جثمان العالم المصرى

رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

أيام زمان

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

الصحة

علماء يكشفون غموض المرض الرئوي المرتبط بالسجائر الإلكترونية

عقار تجريبي يساعد على سرعة الشفاء من الاكتئاب الشديد

"الصحة الأمريكية" تربط بين مادة كيميائية وأمراض الرئة بالسجائر الإلكترونية

خبير عالمي يناقش أسباب الاضطراب الوجداني لدى الأطفال

الرئيس نيوز

فينجر: صلاح "مهووس" بتسجيل الأهداف .. ومع ذلك أحبه كثيراً

رئيس الوزراء في المنيا: "وديتوا الناس فين يا سيادة المحافظ؟"

باكستان ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي عبور مجالها الجوي

إيران تبدأ تشغيل أجهزة طرد مركزى متطورة لتخصيب اليورانيوم

منوعات

"tansik" نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة .. ظهرت الآن

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للثانوية العامة

الطعام الياباني يشق طريقه في الهند

السجائر الإلكترونية تضر بخصوبة النساء المدخنات

كشكول

توزيع منهج الكيمياء للمرحلة الثانوية 2019/2020

"باهي": التعليم مسألة مهمة ومليئة بالتحديات

"أهلاً مدارس" ينقذ أولياء الأمور.. المواطنون يقبلون بكثافة: أسعار في المتناول.. و"مصيلحي" يقرر المد 3 أيام

"شوقي": لا يوجد لدينا رفاهية الوقت مثل فنلندا.. ونطالبكم بالصبر

إسلام سياسي

وكالة الأنباء سعودية: قطر تحتضن الإخوان وداعش

المؤبد لـ"بديع والبلتاجي" و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

معهد أمريكي يكشف أسباب الخلاف بين "القاعدة" و"داعش"

سيناتور أمريكي: الإخوان مستعدة لقتل أي شخص لا يتماشى مع رؤيتها


زيت وسكر

وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان المستشفى الجامعي والأورمان

“عنيك في عنينا”: الكشف على 4 آلاف مواطن وإجراء 200 عملية جراحية بالأقصر

حل مشكلة 4 مصريات بالسعودية بمساعدتهن للرجوع إلى أسرهن بأرض الوطن

تنفيذ 8760 وحدة بمشروع “JA NNA” بالقاهرة الجديدة و17304 بـ”سكن مصر”

مقالات الرأي
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
"العظماء السبع" ودولاب الاقتصاد المصرى
ماجد حبته
جوزيبى كونتى.. إلى اليسار دُر!
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
المزيد

الثقافة

غدًا.. ختام النشاط الصيفى لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل

بيت ثقافة رشدى يحيي ذكرى فنان الشعب

"ترشيد استهلاك الكهرباء" بثقافة الإسكندرية

بالصور.. الهناجر يستضيف مسرحية "الخان" لفرقة كيميا

صفحتنا ع الفيس بوك