رصد 106 مخالفات "رادار" فى الإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية لإعادة الانضباط المروري.



أسفرت الحملة عن تحرير 1240 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 492 مخالفة متنوعة "نموذج 125 "و43 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و54 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 18 سيارة و135 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و33 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة، وتحرير 22 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و29 مخالفة بيئة و106 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 17 مخالفة خط السير و15 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار، وسحب 13 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.



وتمكنت الحملة من ضبط وحجز 27 دراجة نارية وتوك توك دون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و60 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما عثر على 3 سيارات متروكة، و19 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير41 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و52 مخالفة مواقف عشوائية و15 مخالفة طمس لوحات معدنية و41 مخالفة تحميل ركاب بالأجر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.