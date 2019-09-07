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مصر

"غموض وفاة عالم مصري".. الدستور «نيوز ليتر 53» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:25 م
جريدة الدستور
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أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 53 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

"كيف مات؟.. وفاة عالم نووي مصري فى ظروف غامضة بأحد فنادق المغرب" هو عنوان نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، خاصة أن لدينا قصة خاصة وبعض التفاصيل والصور بشكل حصري سنشير إليها هنا، حيث بحث فريق الدستور "newsletter" خلف غموض وفاته وقررنا نشر آخر تصريحاته، وأبحاثه، كذلك تفاصيل ليلته الأخيرة بمنطقة أكدال بمراكش.. فما القصة؟


كان الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، وهو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، يستعد للانتهاء من أحد المؤتمرات المتعلقة بالاشعاعات النووية وأثرها على المنطقة العربية مساء الأربعاء الماضي داخل غرفته بأحد فنادق منطقة أكدال السياحية بمراكش شمال المغرب، لكن ألما مفاجئاً جعله يشعر بمغص شديد في معدته ويحاول التقيىء قبل أن يسقط بلا أى أنفاس منازعاً الموت، قبل نقله لأحد المستشفيات القريبة حيث توفي هناك، ثم تسربت معلومات للصحف المغربية بانه مات بـ"السكتة القلبية" وقد وجهت عينات من دمه لاحدى المختبرات الطبية بالدار البيضاء لمعرفة ما اذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم أم لا.


فيما أمرت النيابة العامة بمراكش في المغرب، الجمعة، بتشريح جثة العالم المصري، أبو بكر عبد المنعم رمضان،  بعدما باشر الأمن المغربي تحرياته وتحقيقاته بخصوص الوفاة الغامضة، في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي.

ما الذى نعرفه فى "الدستور newsletter" حتى الآن؟ 
العالم المصري أبوبكر رمضان، يبلغ من العمر نحو 60 عاماً، ويعمل رئيساً الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، حصلنا على صورة له ووضعناها غلافاً للنشرة لكننا لم نعثر له على أى لقاء تلفزيوني، فيما كانت له تصريحات صحفية بين عامي 2014 و2015، حيث كان قلقاً من التهالك الذى يصيب مفاعل ديمونة الاسرائيلى والخطورة التى يمكن أن يسببها للمنطقة فى حالة أى تسرب منه، نظرا لكونه قديما منذ عام 1958، وبنيته متهالكة للغاية، إلا أنه أكد فى تصريحاته أن الشبكة المصرية للرصد الإشعاعى تقف بالمرصاد لمواجهة أى تسرب قد ينتج عنه حرصا على المصريين.

تصريح آخر كان للعالم المصري قبل وفاته حول فحص الأغذية القادمة من اليابان ودول جنوب شرق آسيا ومسحها إشعاعيا تجنبا لدخولها إلى السوق المصرية فى حال إصابتها بإشعاعات مؤينة خطيرة، من جراء حادث التسرب الإشعاعى بمفاعل فوكوشيما اليابانى.

هذا إلى جانب حضوره اجتماعات "لجنة أمان المفاعل النووى الثانى بأنشاص"  

أما الأهم فى ذلك أن فريق "الدستور  نيوز ليتر" عثر على تقرير صادر عن "الهيئة العربية للطاقة"  تحت عنوان (تقرير عن اجتماع خبراء لدراسة " الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية على المنطقة العربية وبيئتها")، والذى يهدف إلى تبادل الآراء استكمال الدارسات حول خطورة مفاعلي بوشهر الإيراني وديمونة الإسرائيلي على دول الجوار العربية وماهية التأثيرات البيئية والصحية وكيفية الإستعداد والتعاون العربي في حالات الطوارئ ومواجهة الحوادث التي قد تنجم عن هذه المفاعالات.
 
ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟
حقيقة ظهور موقع إباحي خلال لقاء رئيس جامعة الأزهر بالطلبة الجدد

نفت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد.
وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشئون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "celebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي، مؤكدا "حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لجوجل تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرات الصفحة الخاصة بموقع "celebritycruises".
وناشد بيان المركز الإعلامي بضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أي أخبار أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة المؤسسة.

خبز غير مطابق للمواصفات فى محافظتي القليوبية والجيزة.. ما القصة؟
أستجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لشكاوي  اهالي كفر الفقهاء بالقليوبية و أهالي  ابو صير بالبدرشين ضد بعض المخابز  لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وبالفعل تحركت الجهات الرقابية و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  حيال تلك المخابز .

إنهم يراقبون أتوبيسات هيئة النقل العام بـ" GPS"
عرض اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، على رئيس الوزراء خطة هيئة النقل العام بالقاهرة فيما يخص تطورات تركيب أجهزة GPS بسيارات شركات النقل الجماعي، وتناول عرض اللواء رزق علي، الإشارة إلى أنه جار استكمال تركيب أجهزة GPS لجميع أتوبيسات الهيئة، حيث تم الانتهاء من تركيب الأجهزة لعدد ألف أتوبيس، لافتاً إلى إنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تركيب الجهاز لعدد ألف أوتوبيس أخرى، وفور الانتهاء من ذلك سيتم استكمال باقي الأتوبيسات خلال هذا العام.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه تم مخاطبة جميع الشركات التي تعمل بالمشروع لتركيب الأجهزة، وتم التأكيد على عدم تجديد ترخيص أي سيارة إلا بعد تركيب هذه الأجهزة ويتم حالياً متابعة التنفيذ.

فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم – أمينة زكي.

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

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