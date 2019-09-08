آمنة نصير تقترح قانونًا لتجريم الزواج العرفى فى مصر

أعلنت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم الزواج العرفي، لما يمثله من أعباء وأضرار نفسية على الأسرة والفتيات.



وقالت النائبة، إن الزواج العرفي أخذ في الانتشار بشكل أكبر يومًا بعد الآخر، لذلك يجب أن يكون هناك تشريع يجرم هذا النوع من الزواج.



وقد قوبل مشروع القانون بالرفض من قبل الكثيرين لإيمانهم بأن هذا النوع من الزواج ضروري في كثير من الحالات، وأنه يختلف عن الزواج السري، ولكن مشكلته الوحيدة هي عدم وجود توثيقه قانونيًا، كما أفاد الرافضون لهذا القانون، بأنه لا ينبغي معاقبة المتزوجين عرفيًا إلا في حالة عدم توثيق زواجهم.



وقالت "نصير"، إن مشروع القانون يهدف إلى حماية المجتمع من خطر الزواج العرفي، وتعليم الفتيات، وخاصة القاصرات، لضمان حقوقهن عند الزواج.



وأضافت: "هل يصح للفتاة أن تتزوج من وراء أسرتها، وعندما يأخذ الشاب ما يريد منها يتخلى عنها دون أن يمنحها حقها؟"، مشيرة إلى أن العديد من الفتيات لجئن إليها للحصول على حقوقهن من الرجال تزوجوا منهن دون علم الوالدين، وطلبوا منها المساعدة للحصول على حقوقهن.