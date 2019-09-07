الإمارات: التحديات المشتركة مع السعودية في أيد أمينة

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بجهود المملكة العربية السعودية في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، مشددة على وقوفها بجانب المملكة في دعوتها الأخيرة للحوار بين الأطراف المتنازعة في اليمن بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.



وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، إن المملكة العربية السعودية تقود التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، مشيرًا إلى أن استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت الشراكة الإقليمية الراسخة بين البلدين.



وأضاف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيد سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم».



تأتي تصريحات «قرقاش» عقب تأكيد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمحافظة على الدولة من براثن الحوثيين.



وأوضح أن جهود المملكة والإمارات تمثل الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية وذلك وسط تجاوب ملموس وبمسئولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار.



وأضاف قائلًا: "تقدر المملكة تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة الجماعة الحوثية في كل الجبهات، وتؤكد أنهم يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن".



وتابع: "تدرك المملكة أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جدة أمام مختلف توجهات وأفكار ومطالب مؤيديهم، وتثمن المملكة حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء.