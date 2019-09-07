ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية و42 سائقًا تحت تأثير المخدرات

نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 5 آلاف و948 مخالفة مرورية متنوعة.



ومن بين المخالفات التي تم ضبطها 2140 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و189 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و4 مخالفات دراجات نارية "سحب أو حجز"، و30 مخالفة "موقف عشوائي"، و42 سائقًا تحت تأثير المواد المخدرة، و28 مخالفة شروط الترخيص.



واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.