ضبط 26 قضية مواد بترولية
السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:11 م
عمرو المزيدىطباعة
شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، العديد من الحملات الأمنية المكبرة لضبط قضايا الغش التجاري وضبط الأسعار في الأسواق.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 26 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 406042 لتر.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة جرائم الغش التجاري.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 26 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 406042 لتر.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة جرائم الغش التجاري.