تحرير 90 قضية أسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء
السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:10 م
عمرو المزيديطباعة
شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، العديد من الحملات الأمنية المكبرة لضبط قضايا الغش التجاري وضبط الأسعار في الأسواق.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 90 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 11576 أسطوانة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة جرائم الغش التجاري.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 90 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 11576 أسطوانة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة جرائم الغش التجاري.