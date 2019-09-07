ضبط 7070 قضية تموينية متنوعة

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، العديد من الحملات الأمنية المكبرة لضبط قضايا الغش التجاري وضبط الأسعار في الأسواق.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن تحرير 7070 قضية تموينية متنوعة.



يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة جرائم الغش التجاري.

