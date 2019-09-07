ضبط 7070 قضية تموينية متنوعة
السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:08 م
عمرو المزيديطباعة
شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، العديد من الحملات الأمنية المكبرة لضبط قضايا الغش التجاري وضبط الأسعار في الأسواق.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن تحرير 7070 قضية تموينية متنوعة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة جرائم الغش التجاري.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن تحرير 7070 قضية تموينية متنوعة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة جرائم الغش التجاري.