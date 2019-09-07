ضبط 15 قضية فساد مالي بقيمة 28 مليون جنيه

شنت مباحث الأموال العامة، العديد من الحملات الأمنية المكبرة لمكافحة كل صور الخروج عن القانون.



أسفرت الحملات عن ضبط 15 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي- الاختلاس والإضرار بالمال العام- الاحتيال المصرفي- غسل أموال- كسب غير مشروع".



بلغت قيمة تلك القضايا 28 مليونًا و497 ألفًا و973 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى مليون و617 ألفًا و716 عملة أجنبية مختلفة.



يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الهاربين والخارجين عن القانون ومكافحة جرائم الأموال العامة.