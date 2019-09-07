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رياضة

فايلر يتسلم تقريرًا طبيًا عن مصابي الأهلي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:06 م
جريدة الدستور
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تسلم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا طبيا شاملا عن آخر تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين؛ للوقوف على حالتهم وفقًا لهذه البرامج.

وعقد فايلر جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للوقوف على الفترة الزمنية التي يحتاجها كل لاعب لإعلان جاهزيته التامة للوجود بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة، وتضم قائمة المصابين كلًا من: سعد سمير وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمود وحيد.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وكان السويسري رينيه فايلر، قد منح الفريق راحة أمس.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة يوم 11 سبتمبر الجاري في طريقها إلى غينيا الاستوائية، طبقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني.

يذكر أن الأهلي قد صعد لهذا الدور عقب تخطيه فريق "اطلع بره"، بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي للبطولة بالفوز بنتيجة 13- صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيعقد السويسري رينيه فايلر، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم، علي ملعب التتش بالجزيرة، وتشهد الجلسة مناقشة العديد من النقاط الخاصة بمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، حيث يسعى فايلر لاستكمال دراسة الفريق المنافس، والتحضير للمباراة بشكل جيد من كافة النواحي الفنية والإدارية.

ووضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا خاصا للاعبين؛ من أجل تجهيزهم لمباراة كانو سبورت، وحرص على منح اللاعبين جرعات بدنية متدرجة المستوى بما يتلاءم مع الرحلة الطويلة المنتظرة إلى غينيا الاستوائية.

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