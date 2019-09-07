أستراليا تواصل انطلاقتها والتشيك تقسو على البرازيل في مونديال السلة

واصل منتخب أستراليا لكرة السلة انطلاقته الرائعة في بطولة العالم المقامة حاليا بالصين بفوزه الثمين 82 76 على منتخب الدومينيكان اليوم السبت،في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

كما شهدت المجموعة الثالثة بنفس الدور اليوم فوز المنتخب التشيكي على نظيره البرازيلي 93 71.

وقطع المنتخب الأسترالي خطوة هائلة على طريق التأهل لدور الثمانية بالبطولة حيث انفرد بصدارة المجموعة الرابعة رافعا رصيده إلى ثماني نقاط مقابل ست نقاط لمنتخب الدومينيكان في المركز الثالث، انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الأخرى بالمجموعة اليوم بين منتخبي فرنسا وليتوانيا.

وكان أفضل المسجلين في صفوف المنتخب الأسترالي خلال المباراة هو اللاعب باتي مايلز نجم سان أنطونيو سبيرز الأمريكي برصيد 19 نقطة.

وفي المجموعة الثالثة، تغلب المنتخب التشيكي على نظيره البرازيلي 93 71 ليحتل صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق النقاط المسجلة فقط أمام نظيره البرازيلي.

وتشهد نفس المجموعة في وقت لاحق اليوم مباراة مثيرة بين المنتخبين الأمريكي حامل اللقب العالمي ونظيره اليوناني.