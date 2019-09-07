الكرملين يرحب بإتمام عملية تبادل المعتقلين مع أوكرانيا

رحب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بإتمام عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا.



وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم السبت: "نعم، تم تبادل المعتقلين. ونرحب به ويسرنا أن المواطنين الروس عادوا إلى وطنهم".



وأكد أيضا أنه يوجد بين المعتقلين العائدين رئيس تحرير وكالة "نوفوستي-أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، دون ذكر أسماء المحررين الآخرين. وأضاف: "يوجد هناك فيشينسكي. والقوائم ستظهر فيما بعد. وهذا هو تقييمنا حتى الآن".