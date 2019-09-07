كيف يحمي "الأعلى للإعلام" الأمن القومي؟

حدد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، عددًا من الضوابط والمعايير، اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية وكذلك الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، جاء منها وضع عدة محاور لحماية الأمن القومي.



حيث حدد المجلس، كودا لضمانة حماية مقتضيات الأمن والاقتصاد القومي، جاءت محاوره كالتالي:



- عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد.



- عدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون.



- عدم نشر أو بث أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالأمن القومي.



- عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن والتحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.