الجيش السوري يحبط هجوما بطائرات مسيرة في حماة

قال الجيش السوري اليوم السبت، إن دفاعه الجوي أحبط هجوما شنته "مجموعات إرهابية" بثلاث طائرات مسيرة على موقع عسكري رئيسي في شمال غرب البلاد.



وذكر الجيش في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية "تصدت وسائل دفاعنا الجوي مساء يوم 692019م لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد مواقعنا العسكرية في سهل الغاب عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالقنابل، حيث تمكنت من تدمير اثنتين وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف قواتنا المسلحة".



وشهدت إدلب فترة هدوء من الغارات الجوية التي كانت تستهدف هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 30 أغسطس أن القوات السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد في "منطقة خفض التصعيد" التي تم الاتفاق عليها قبل عامين، وحثت وزارة الدفاع الروسية أيضا فصائل المعارضة على الانضمام للهدنة.