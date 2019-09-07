عنيك في عنينا: إجراء 200 عملية جراحية مجانا بالأقصر

أعلنت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية وإحدى شركات الصناعات الدوائية عن نتائج عملها في محافظة الأقصر بالتعاون مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة نجحت من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" في إطلاق 8 قوافل طبية بقرى ونجوع محافظة الأقصر، خلال العام الجاري بالتعاون مع قيادات المحافظة، وسيتم تكثيف القوافل الطبية خلال الفترة القادمة لمكافحة العمى بالأقصر.



وأضاف أنه تم الكشف على 4000 مواطن بالمجان، وتوزيع أكثر من 1000 عبوة دواء أثناء القوافل، وعمل 1000 نظارة طبية مصنوعة وفقا لأعلي المقاييس، مشيرا إلى أن المبادرة تواصل أعمالها بمحافظة الأقصر وتتحمل كافة التكاليف المادية بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية.



من جانبها قالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا"، أن المبادرة تتحمل أيضا إجراء العمليات الجراحية بالمجان، حيث أجرت 200 عملية جراحية لأهالي الأقصر تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء، وظفرة، وياج، وأجرت 20 عملية زرع قرنية والتي تصل تكلفة العملية الواحدة إلى 30 ألف جنيه لغير القادرين بالمجان.



وأضافت أن المبادرة تعمل على مكافحة مسببات العمى، وهي القضية التي تولي لها الدولة أهمية كبرى لدعم غير القادرين، مشيرة إلى أن مسببات العمى كثيرة ومتنوعة وقد يمكن منعها بإجراء جراحة بسيطة مثل إزالة المياه البيضاء، وغيرها من الجراحات الطبية الخاصة بالرمد والتي أحدث فيها الطب المصري تقدما كبيرا وملحوظا.