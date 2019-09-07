ميركل: مدرسة "باوهاوس" الفنية لا تزال نموذجًا حتى اليوم

بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس مدرسة "باوهاوس" الفنية، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بهذا التوجه الفني، معتبرة إياه نموذجا حتى اليوم.



وقالت ميركل، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، اليوم السبت: "يمكننا على أساس هذه المدرسة الانطلاق إلى آفاق مختلفة".



ومن المقرر أن تفتتح ميركل غدا الأحد، المبنى الجديد لمتحف "باوهاوس" في مدينة "ديساو".



وقالت ميركل: "مثاليات مدرسة باوهاوس لا تزال مؤثرة عندما يتعلق الأمر بصياغة عالم الحياة الطبيعية على نحو فني"، مضيفة أن هذه المدرسة أنتجت أنماطا فعالة للغاية لا تزال تعتبر حديثة بالنسبة لمجال الأثاث أو بناء المنازل، وقالت: "عندما نرى اليوم التحديات الكبيرة التي نواجهها في مدننا لجعل الحياة الحضرية جديرة بالعيش وربطها بالطبيعة وتشكيل طراز البناء على نحو جيد، نجد أن مدرسة باوهاوس لا تزال نموذجا حتى اليوم".