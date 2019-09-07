الزراعة: لا إصابات بشرية بالحمى القلاعية في الفيوم

نفى الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وجود إصابات بالحمى القلاعية في المواشي أو إصابات بشرية وان الحمى القلاعية لات صيب البشر، وأنه لاتوجد اشتباه في إصابة بالحمى القلاعية بالفيوم.



وقال في تصريحات للدستور إن الإصابات البشرية في الفيوم هي اشتباه في حالات تسمم، وتخص وزارة الصحة حيث أن مرض الحمى القلاعية ليس مرض مشترك ويصيب المواشي فقط وأن مرض الحمى القلاعية لا تنتقل للبشر.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد عقل وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم أنه لا صحة لما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار الحمى القلاعية بالحيوانات وانتقال العدوى إلى بعض الأطفال بناحية قريتي الحجر البرنس، مشيرا إلى أن الفيوم خالية تماما من مرض الحمى القلاعية حيث تم التحصين بثلاث جرعات خلال الفترة الماضية وكذلك المرض الموجود حاليا الذي يسمى بـ "حمى الثلاث أيام" وهو مرض خفيف ولا يسبب خطورة على الحيوانات وأنه لم يتم أي نفوق للحيوانات بالمحافظة.