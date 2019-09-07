الرئيس الأوكراني: عملية تبادل السجناء "خطوة أولى" نحو السلام

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، عملية تبادل السجناء مع روسيا بـ"الخطوة الأولى" نحو إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا واستعادة الأراضي التي ضمتها موسكو.



وقال بعد استقباله السجناء السابقين في مطار بوريسبيل في كييف: "قمنا بالخطوة الأولى، علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء هذه الحرب البشعة"، متعهدًا باستعادة "أراضينا".



وهبطت طائرتان تحملان 70 سجينًا روسيًا وأوكرانيًا، شملتهم عملية تبادل السجناء التاريخية بين البلدين في كل من موسكو وكييف، السبت، حيث حضر الرئيس زيلينسكي شخصيًا لاستقبالهم.



وهبطت الطائرة التي تحمل الأوكرانيين في مطار بوريسبيل في كييف، وسط تصفيق أقارب السجناء، حسبما أفاد مراسل "فرانس برس".



وأعرب المخرج أوليغ سينتسوف، الذي كان مسجونًا في روسيا، عن سعادته بالعودة إلى بلاده قائلًا: "أشكر كل من كافح من أجلنا".



ووصل زيلينسكي وأقارب السجناء إلى مطار بوريسبيل لاستقبال الطائرة القادمة من موسكو، وشوهد الرئيس الأوكراني وهو يعانق السجناء السابقين، حسب مراسل فرانس برس.



في الجهة المقابلة، بث التليفزيون الروسي الرسمي لقطات تظهر الطائرة التي تحمل السجناء الروس أثناء هبوطها في مطار فنوكوفو في موسكو.



وأكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، عبر التليفزيون الروسي، أن العملية شملت 70 سجينًا.