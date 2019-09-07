بوتين يؤكد دعمه لرئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، اتصالا هاتفيا برئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، وذلك لدعمها بعد تعرضها لهجوم من قبل مجهول.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه " تم إبلاغ بوتين بالحادث الذي وقع في منزل بامفيلوفا عقب وصوله إلى مدينة بلاغوفيشينسك لعقد اجتماع حول تطوير قاعدة فوستوتشني الفضائية".



وأضاف بيسكوف أن بوتين اتصل بعد الاجتماع برئيسة لجنة الانتخابات المركزية وأعرب عن مساندته لها وأمله في القبض على منفذ الهجوم في أقرب وقت ممكن".



بدوره، أفاد المكتب الصحفي للجنة الانتخابات المركزية بأن وضع بامفيلوفا الصحي يسمح لها بالمشاركة في الفعاليات العامة.



يشار إلى أن مجهولين قاموا في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بالسطو على منزل رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، حيث اعتدى عليها بصاعق كهربائي عدة مرات.



وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان إنه " تبين لعناصر الشرطة أن المعتدى عليها هي رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا.. حيث قام مجهول يرتدي قناعا بالسطو على منزلها والدخول من الشرفة، وقام بالاعتداء عليها بصاعق كهربائي عدة مرات، ثم غادر مكان الحادث".