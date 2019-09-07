الصحة تعالج منتكسي فيروس سي خلال أيام

كشف الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان، لمبادرات الصحة العامة، عن توفير علاج منتكسى فيروس سى، خلال أيام بوحدات العلاج الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية للفيروسات الكبدية.



وأضاف أن وزارة الصحة وافقت على تسجيل عقار سوفوسبيفير و فبيلباتاسفير لعلاج ما يقرب من 125 ألف مريض منتكس من فيروس سى.



وأكد فى تصريح خاص للدستور أن وزارة الصحة عالجت ما يقرب من مليون و200 ألف مواطن من فيروس سى خلال الثلاث سنوات الماضية، وكانت نسبة الشفاء 95% و 5% لم يتماثلوا للعلاج وهو ما جعل وزارة الصحة تهتم اهتماما كبيرا بعلاج المنتكسين ووضع بروتوكولات علاج تناسبهم ولا يتضرر منها أى عضو من أعضاء الجسم، وتكون آمنه تماما.



وأوضح أنه سيتم إعطاء العلاج الجديد لمرضى التليف الكبدي والمرضى الذين يعانون من مشاكل بالكلى، وذلك لأنه يتميز بفاعلية وأمن كبير على هؤلاء المرضى بالمقارنة بالأدوية الأخرى.



ولفت إلى أن الوزارة سوف تبدأ في علاج المنتكسين في الـ 9 محافظات المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.