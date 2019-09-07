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افتتاح معارض "أهلا مدارس" بالجيزة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:38 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
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افتتحت وزارة التموين، ومحافظة الجيزة، ونيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة 6 معارض لمستلزمات المدارس "عودة المدارس" بتخفيضات تصل إلى 50%، وكانت بداية الافتتاحات بالمعرض الكائن بشارع الملك فيصل بعد محطة الطالبية بجوار شركة المطاحن.

ويقع المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، وستقام المعارض الأخرى بأحياء ومراكز ومدن الهرم (المنصورية) وجنوب الجيزة (المنيب) والعجوزة (أرض اللواء) وكرداسة (ش اللبيني) والحوامدية (طريق مصر أسيوط الزراعي).

وتتحمل الغرفة التجارية تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50%.

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