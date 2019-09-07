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عالم

سفير القاهرة بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة العالم النووي المصري

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:35 م
العالم المصري الراحل
العالم المصري الراحل أبو بكر عبد المنعم رمضان
ألفت الكحلي
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كشف السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب تفاصيل وفاة العالم المصري الراحل أبو بكر عبد المنعم رمضان، وهو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، والذي توفي بالمغرب قبل يومين.

وقال السفير المصري، في تصريحات لـ "الدستور"، إن العالم المصري كان يشارك في اجتماع تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراكش منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف أنه:"أثناء الاجتماعات شعر بتعب واستأذن للصعود إلى غرفته"، لافتًا إلى أنه يبدو أن التعب تمكن منه فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ الاجتماع القائم، حيث تم اصطحابه إلى المستشفى إلا أنه كان توفي.

ولفت السفير أشرف إبراهيم إلى أن وكيل العاهل العاهل المغربي أمر بتشريح الجثه، وهو إجراء روتيني يتم مع أي أجنبي يتوفي في المغرب، لافتًا إلى أن عملية التشريح الأولى انتهت أمس الجمعة، إلى أن الوفاة بسبب سكته قلبيه، مؤكدًا أن نتائج التشريح النهائيه اليوم.

وأضاف أنه جاري التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقه الذريه للانتهاء من الاجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد لمصر.

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