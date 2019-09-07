مدبولي يستمع لشرح حول أعمال محور سمالوط الحر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، يرافقه وزراء النقل والاستثمار والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنيا، الإنشاءات بمحور سما لوط الحر بمحافظة المنيا.



واستمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلي حول ما تم انجازه في المشروع، الذي يتكون من 32 كوبري، تمر أعلى نهر النيل وأعلى السكة الحديد، وأعلى ترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وبربخين على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.



ويعد المحور هو الثالث بالمحافظة بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، ويسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.



كما يربط محور سمالوط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة – أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كم، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.4 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.