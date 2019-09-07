فيديو.. عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، لقطات حية من عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن مسألة تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا من الموضوعات الحساسة، التي لا يمكن الإفصاح عنها.



وكانت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا ومفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا قد تبادلتا قوائم السجناء المحتجزين في روسيا وأوكرانيا.



وضمت قائمة المحتجزين الأوكرانيين 150 شخصا، وقائمة المحتجزين الروس 34 شخص

