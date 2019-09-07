"مدبولي" يتفقد إنشاء "مستشفى سمالوط" ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، يرافقه عددا من الوزراء والمسؤولين أعمال انشاء مستشفى سمالوط ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.



يذكر أن الحكومة تنفذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق «الاصلاح الصحي» ضمن حزمة استعدادات الدولة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

واستمع رئيس الوزراء لشرح لأعمال الانشاء بتكلفة ٢٤٧ مليون جنيها، والتى بلغت نسبة تنفيذها ٨٨٪، والتى ستخدم ٧٣٣ ألف نسمة من أهالي المحافظة.



ويشتمل المشروع على إنشاء ٥ مباني تضم كافة الخدمات بالإضافة إلى مدرسة تمريض تضم ٦ فصول ومكتبة.



وبدأ رئيس الوزراء جولته قبل ساعتين بمحافظة المنيا لتفقد المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمحافظة.