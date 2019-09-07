تقارير: إيران تحتجز زورقا يحمل 12 فلبينيًا في مضيق هرمز

احتجزت إيران، اليوم السبت، زورقًا على متنه 12 فلبينيًا في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنهم "عصابة لتهريب الوقود"، وفق ما ذكرت وكالة "اسنا" شبه الرسمية.



ونقلت "اسنا" عن رئيس حرس الحدود في محافظة هرمزغان أنه "تمت مصادرة زورق سحب أجنبي و283900 لترا من البترول، بقيمة 233.71 مليار ريال (20.0 مليون دولار)".