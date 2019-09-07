فرنسا وأمريكا تؤكدان ضرورة الالتزام بحماية الملاحة في الخليج

أكدت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أهمية التزام الجميع بحماية الملاحة في منطقة الخليج العربي، ومنع أي تهديدات خارجية.



وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي مارك إسبر، اليوم السبت- إن بلادها وأمريكا تتشاركان في محاربة الإرهاب بالشرق الأوسط لحماية أوروبا من مخاطره، مضيفة: "تحدثنا حول أمن الملاحة، وضرورة أن يحترم الجميع حرية الملاحة لاسيما بمنطقة الخليج العربي، وهدفنا مشترك وهو تعزيز الأمن في هذه المنطقة".



وأشارت بارلي إلى أن هناك مبادرات متكاملة اتخذتها فرنسا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لتحسين وتعزيز الأمن البحري ووضع الملاحة، وأن هذه المبادرات سوف تؤدي في النهاية إلى تعزيز الحوار مع إيران، وتسهم في تخفيض مستوى التوترات بالمنطقة.



من جانبه، شدد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، على أن الأمن البحري أولوية للولايات المتحدة، مضيفاً أن واشنطن ستمنع أي تهديدات إيرانية في الخليج.



وأكد إسبر ضرورة الوقوف في وجه التهديدات الإرهابية التي تنتشر في الدول الأوروبية، مضيفا أن واشنطن ستواجه أي أعمال إرهابية تهدد أمن النظام الدولي، وذلك في حال اقتضت الضرورة.



وأعرب عن شكره للقيادة الأوروبية إزاء إسهاماتها المهمة في حلف شمال الأطلسي "ناتو".



ورداً على سؤال حول الموقف الإيراني الأخير وتنصل طهران من الالتزامات النووية، قال إسبر: "لست متفاجئا من إعلان إيران انتهاك الاتفاق النووي مجدداً"، فيما اكتفت الوزيرة الفرنسية بالتأكيد أن بلادها تسعى لدفع إيران إلى احترام الاتفاق النووي.