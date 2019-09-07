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محافظات

افتتاح مقبرتين لكبار رجال الدولة الفرعونية بالأقصر غدًا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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تشهد محافظة الأقصر، غدًا الأحد، مراسم افتتاح مقبرتين لكبار رجال الدولة بمنطقة ذراع أبو النجا بمحافظة الأقصر، بعد خضوعهما لأعمال ترميم بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي، بالإضافة لافتتاح معرضًا لأعمال البعثة الأثرية بمنطقة العساسيف داخل متحف الأقصر.

ويشهد الافتتاح عرض تابوت الملكة تاوسرت (التابوت الوردي للملكة تاوسرت آخر ملوك الأسرة الـ19 المصرية، والتي تعرضت آثارها للتدمير والتشويه من قبل خلفائها، ولم يبق منها إلا القليل) لأول مرة بعد نقله من وادي الملوك إلى متحف الأقصر.

ويخضع التابوت إلى عمليات ترميم وتنظيف التابوت تمهيدًا لعرضه خلال أيام بمتحف الأقصر للمرة الأولى بعد مرور عقدين على اكتشافه، وهو مصنوع من الجرانيت الوردي، مزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الآلهة الأربعة الحامية، أبناء حورس الأربعة، إضافة إلى نقوش الدعوات، والصلوات للمتوفى، وأعاد ابن الملك رمسيس الثالث، الأمير منتوحرخبش - إف، استخدام التابوت الذي عثر عليه عالم الآثار الألماني التن مول، داخل مقبرة الملك باي، والموجودة بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت، ويبلغ طول التابوت 280 سم، وعرضه 120 سم، وارتفاعه 150 سم، ويزن 6 أطنان.

والملكة تاوسرت هي آخر ملوك عصر الأسرة التاسعة عشرة، وحكمت منفردة لمدة عامين، ووثق الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، قصة هذه الملكة في كتابه «ملكات الفراعنة»، وقال إن «تاوسرت كانت زوجة الملك سيتي الثاني، الذي حكم مصر 6 سنوات، وانتقل العرش لابنه من زوجة ثانية: رمسيس بتاح أو سبتاح، وفي العام الثالث لحكمه احتاج سبتاح لشريك في الحكم نظرًا لظروف مرضه، وقامت تاوسرت بهذا الدور.

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