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مصر

"إعلام جامعة مصر".. أغنية شبابية لتقديم الوجه المضيء لدراسة الإعلام

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
جريدة الدستور
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فكرة مبتكرة أطلقها شباب من خريجي كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تمثلت في أغنية مصورة (فيديو)، يتم من خلالها الترويج للكلية وتقديم أهم وأبرز الأنشطة التي تتميز بها.

وجاءت الأغنية في إطار الاهتمام الذي يوليه خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء لكافة الأنشطة الطلابية، والأنشطة التربوية التى يتم تنفيذها، وفق خطط عمل متكاملة تستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية.

من جانبه، صرح الدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام بالجامعة، بأن الاغنية من إعداد وإخراج أسامة مصطفى، وتحمل اسم "إعلام جامعة مصر"، وكتب كلماتها إضافة إلى الأداء التمثيلي والغناء محمود مصطفى، وشاركه في الأداء حليم بركات ومحمود البريقي.

وأضاف الدكتور "عطية" أن الأغنية تقوم على فكرة شبابية تعتمد على كلمات بسيطة ومعبرة، بلحن شبابي متميز، جعلها تحقق نسبة مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب".

وتتغنى كلمات العمل بروعة كلية الإعلام وتطور الدراسة بها، وكيف أن مستقبل الخريجين من هذه الكلية مبهر، نتيجة الدراسة التطبيقية والتدريب العملي، والاطلاع على أحدث النظم الإعلامية في العالمَ.

من جانبهم؛ عبر الشباب الذين شاركوا في تقديم الاغنية عن مشاعر التقدير والامتنان لكلية الإعلام بجامعة مصر، والتى تعلموا فيها الكثير، إذ تمكنوا من تنمية مواهبهم المختلفة فى ستوديوهاتها ومعاملها الإعلامية، وأيضاً داخل دار الأوبرا بالجامعة.

كما بينوا أيضا كيف استفادوا من الدراسة الأكاديمية، تزامنا مع تدريبهم وفق أحدث فنون الميديا، وقد أهدي الشباب هذه الأغنية إلى شباب مصر والعالم العربى في كل مكان.

يذكر أن أغنية "إعلام جامعة مصر" تأتي فى إطار خطة ترويجية لتقديم الوجه المضئ للكلية التي تمثل مصدر فخر بالنسبة لخريجيها، نتيجة التنوع في دراسة فنون الإعلام المسموع والمقروء والمرئي، إلى جانب فنون التصوير، والإخراج، والمونتاج، والإعداد والتقديم، وفق أحدث النظم والأساليب فى دراسة الإعلام على مستوى العالم.

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