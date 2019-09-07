تكلفته 1.4 مليار جنيه.. مدبولي يتفقد أعمال محور سمالوط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أعمال تنفيذ محور سمالوط الحر في مستهل زيارته إلى محافظة المنيا، بحضور عددا من الوزراء والمسؤولين.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح بشأن المشروع، وذلك بطول ٢٤ كيلو مترا، وعرض ٢١ متر ليربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة - أسيوط ) الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.



وبدأ تنفيذه في 20 ديسمبر 2017، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع ١.٤ مليار جنيه بنسبة تنفيذ ٥٢٪ حتى الآن.



ورفع العاملون بالمشروع علم مصر على المحور مدون عليه: «حب مصر بالعمل.. ليس بالكلام».