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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو السبت 7 أغسطس 2019

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:33 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الدلو قالت:-

مهنيًا: احذر بعض الاضطراب ولا تتردد أيها الدلو النشيط في توسيع دائرة اتصالاتك وزياراتك، من الممكن أن تسافر أو أن تلاحق هدفًا كبيرًا وتفرح بالمستجدات.

عاطفيًا: تعمد إلى تغيير الكثير من عاداتك الحياتية والغرامية، مبتعدًا عن كل ما هو اصطناعي وغير طبيعي.

صحيًا: إن تناول وجبة إفطار مناسبة هي واحدة من أهم الممارسات الصحية الجيدة خاصة إذا كنت تحاول خسارة الوزن.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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