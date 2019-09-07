حظك اليوم.. برج العذراء السبت 7 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: لا عجب إذا نجحت في التخلص من الديون الكبيرة وأحدثت تغييرا في الأوضاع، أنت بطبيعتك تفضل المراكز والبهاء الاجتماعي على الكسب المادي.



عاطفيًا: بعض مواليد العذراء يعرفون مصالحة كبيرة أو يلتقون الحبيب بعد غياب، باختصار يستعيدون البسمة ويشعرون بالانسجام التام.



صحيًا: يجب أن تعمل على وقف التدهور الذي يحدث في حياتك الصحية بسبب الأهمال الزائد والمفرط في كثير من الأحيان.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.