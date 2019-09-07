حظك اليوم.. برج الأسد السبت 7 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة ك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تسعى يمينًا وشمالًا، وتنجز أعمالك بدقة، كما هي عادتك، فتسعى جاهدًا لإتمام كل واجباتك وإرضاء الجميع حولك.



عاطفيًا: جو من البلبلة والشكوك والبرودة في بعض العلاقات، توخَّ الحذر وتجنب الكلام الجارح والانتقاد، فالوقت غير مناسب لاثارة الفتن والمشاكل.



صحيًا: رطوبة الجو تؤثر في صحتك اليوم، لذا يجب أن تأخذ احتياطاتك وترتدي ملابس واقية وتستعد لبعض أوقات البرد العابرة.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.