بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع









"متجمعين" كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وإنتاج شركة "سينرجي"، المملوكة لمجموعة "إعلام المصريين"، التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي.

وكان أخر ظهور لحكيم، خلال يونيو الماضي، حيث طرح أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية) وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" المقطع الفرنسي بالأغنية."متجمعين" كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وإنتاج شركة "سينرجي"، المملوكة لمجموعة "إعلام المصريين"، التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي.

تعرض الفنان حكيم لحادث مروع على طريق السويس، أسفر عن انقلاب سيارته بسبب حادث سير.لكن الفنان بحالة جيدة الآن، وتم نقل السائق للمستشفى، نظرًا للإصابات التي لحقت به.د