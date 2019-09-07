السبت 07 سبتمبر 2019 الموافق 08 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:03 ص
شقق وزارة الإسكان
شقق وزارة الإسكان
طباعة
أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رسميًا عن أكبر طرح للأراضي والوحدات والفيلات السكنية في المدن الجديدة، تتناسب مع كافة فئات المجتمع، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتنشر "الدستور" عبر السطور القادمة، أماكن وأسعار الطرح الأكبر للأراضي والوحدات السكنية، المقرر طرحها، على النحو التالي:

أولًا: الأراضي المُعلن طرحها
قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الجديدة سوف تشمل أراضي سكنية وخدمية، موضحًا أن الأراضي السكنية تتنوع ما بين أراضي سكنية بمشروعات الإسكان المتميز والإسكان الأكثر تميزًا ومشروع بين الوطن للمصرين العاملين بالخارج.

وكشفت مصادر بوزرارة الإسكان، أن قطع الأراضي السكنية التي سيتم طرحها تصل إلى 3 آلاف قطعة، منها 2000 قطع للإسكان المتميز والأكثر تميزًا، و1000 قطعة لأراضي الإسكان الاجتماعي، ومن المقرر أن تتراوح المساحات المطروحة ما بين 209 أمتار و1500 متر مربع للقطعة الواحدة.

وأشارت المصادر، إلى أن أسعار أراضي الإسكان المتميز في الطروحات الجديدة من المقرر أن تتراوح ما بين 600 جنيه و2690 جنيهًا في مدن الصعيد، بينما تصل إلى أكثر من 4200 في مدن 6 أكتوبر والشروق، أما سعر المتر في أراضي الأكثر تميزًا سيتراوح ما بين 3500 و6500 جنيه، وأراضي الإسكان الاجتماعي تبدأ من 500 جنيه حتى 1800 جنيه.


ثانيًا: الوحدات والفيلات السكنية المقرر طرحها
وفيما يتعلق بالفيلات السكنية المقرر طرحها، قال الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، بالإضافة إلى طرح عدد من الفيلات بمشروع "بيت الوطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.

أما النسبة للوحدات السكنية، أضاف وزير الإسكان، أنه من المقرر طرح وحدات بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط في 7 مدن جديدة، هي " المنيا الجديدة، "ناصر" غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة"، إضافة إلى عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" في 5 مدن "الشيخ زايد، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة"، كما سيتم طرح عدد من وحدات الإسكان المميز.

وطبقًا لمصادر بوزارة الإسكان، فإن وحدات "سكن مصر" المقرر طرحها تضم نحو 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تصل إلى 115 مترًا للوحدة، مشيرة إلى أن الأسعار ستكون وفقًا لآخر طرح للمشروع سبق طرحه من هيئة المجتمعات العمرانية، والذي وصل فيه سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا، وفي مدينة دمياط الجديدة لـ6465 جنيهًا، وفي مدينة المنيا الجديدة لـ3400 جنيه، وفي غرب قنا لـ3440 جنيهًا، وفي مدينة غرب أسيوط لـ3480 جنيهًا، بخلاف نسب تميز تتراوح من 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، وفقًا لموقع الوحدة في العمارة.

كما تشمل الطروحات الجديدة، طرح نحو 700 وحدة كمرحلة أولى من مشروع الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، كاملة التشطيبات بأعلى جودة، تتراوح مساحتها ما بين 90 مترًا و300 متر، بينما تتراوح أسعارها ما بين 1.350 مليون و4 ملايين جنيه، وفقًا للمساحة ونسب التميز.

وكشفت المصادر أن الطروحات الجديدة سوف تشمل الإعلان عن وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي، خاصة وأنه هناك وحدات تم الإنتهاء من تنفيذها وأخرى جاري تنفيذها بالمشروع في " الشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والفيوم، ومطروح، وبدر، وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة".

وعن الوحدات التي تم ويتم الإنتهاء من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي، أعلن المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: أنه تم الانتهاء من تنفيذ 526 وحدة، وجارٍ تنفيذ 920 وحدة في محافظة الشرقية، وفي محافظة بورسعيد جارٍ تنفيذ 13796 وحدة بمدينة بورفؤاد، وفي محافظة دمياط تم الانتهاء من تنفيذ 656 وحدة وجارٍ تنفيذ 60 وحدة، وفي محافظة الفيوم تم الانتهاء من تنفيذ 4008 وحدات وجارٍ تنفيذ 120 وحدة، وفي محافظة مطروح تم الانتهاء من تنفيذ 920 وحدة، وجارٍ تنفيذ 360 وحدة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: أنه تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة في مدينة بدر، وفى مدينة أسوان الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 6720 وحدة، وفي مدينة أسيوط الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 11928 وحدة، وفي مدينة المنيا الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 10848 وحدة، وفي مدينة حدائق أكتوبر تم وجارٍ تنفيذ 77408 وحدات، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 70272 وحدة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

"الدستور" تنشر صورة العالم النووى المتوفى فى ظروف غامضة بالمغرب

منذ حوالي 13 ساعة

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 12 ساعة

في ظروف غامضة.. وفاة عالم مصري بالمغرب

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فضل صيام يوم عاشوراء والأعمال المستحبة فيه

ads

الصور

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

image description

أدهم سليمان يطرح كليبه الجديد في لوكيشن تصوير واحد فقط

image description

معرض أتيليه القاهرة حبيبة عبدالله

image description

في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

image description

إطلاق 25 معرض مستلزمات مدرسية بالإسكندرية

الأكثر قراءة

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

فندق الميراج بالساحل الشمالى يخرق القانون ويعتدى على حرمة الشاطئ

تحُكى لأول مرة.. عادل إمام يكشف قصة موظفة جمعته بـ "فؤاد المهندس"

حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر (فيديو)

أيام زمان

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

الصحة

علماء يكشفون غموض المرض الرئوي المرتبط بالسجائر الإلكترونية

عقار تجريبي يساعد على سرعة الشفاء من الاكتئاب الشديد

"الصحة الأمريكية" تربط بين مادة كيميائية وأمراض الرئة بالسجائر الإلكترونية

خبير عالمي يناقش أسباب الاضطراب الوجداني لدى الأطفال

الرئيس نيوز

صحف القاهرة: الحكومة تستعد للانتقال

رئيس الوزراء يجرى جولة تفقدية في عروس الصعيد

السودان يشكر السيسي على رفع تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي

10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر لموظفي العاصمة الإدارية

منوعات

فضل صيام يوم عاشوراء والأعمال المستحبة فيه

تطبيقات توصيل الطعام تحقق أرقاما قياسية في السعودية

دراسة: مستخدمو اليد اليسرى يتمتعون بمهارات كلامية كبيرة

روجر ووترز يشارك في مهرجان البندقية بفيلم "نحن وهم"

كشكول

بحضور شقيقة أوباما.. مؤتمر دولي للزراعة بجامعة هليوبوليس "الخميس"

اليوم.. إجراء الكشف الطبي للطلبة الجدد بـ"تربية نوعية ورياض أطفال" القاهرة

اليوم.. وفد فنلندي يستعرض التجربة المصرية في التعليم قبل الجامعي

محافظ البحيرة يفتتح معرض "أهلا مدارس"

إسلام سياسي

معهد أمريكي يكشف أسباب الخلاف بين "القاعدة" و"داعش"

سيناتور أمريكي: الإخوان مستعدة لقتل أي شخص لا يتماشى مع رؤيتها

الإخوان توجه الهاربين فى الخارج بإغلاق حسابات مواقع التواصل

أحمد عمر هاشم من الأزهر: الهجرة تدعو الأمة إلى السلام والإخاء الوطني ونبذ العنف


زيت وسكر

الري تطالب مستخدمي المياه بالالتزام بمساحات الأرز

“الرى للنواب” : حل عوائق وصول المياه للمزارعين

” نقابة الأسنان” تختتم مؤتمرها الدولى الخامس بمشاركة 7 آلاف طبيب

7 توصيات لاجتماع نقابة أطباء الأسنان للحد من أعداد خريجى الكليات

مقالات الرأي
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
"العظماء السبع" ودولاب الاقتصاد المصرى
ماجد حبته
جوزيبى كونتى.. إلى اليسار دُر!
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
المزيد

الثقافة

بالصور.. أغانى الزمن الجميل بثقافة كفر الزيات

احتفالية اليوم الواحد بثقافة الأقصر

"ثقافة أسيوط" تواصل الاحتفال بالعام الهجرى الجديد

تعليم لغة إنجليزية وورش فنية بـ"ثقافة دمياط"

صفحتنا ع الفيس بوك