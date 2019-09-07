رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رسميًا عن أكبر طرح للأراضي والوحدات والفيلات السكنية في المدن الجديدة، تتناسب مع كافة فئات المجتمع، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتنشر "الدستور" عبر السطور القادمة، أماكن وأسعار الطرح الأكبر للأراضي والوحدات السكنية، المقرر طرحها، على النحو التالي:



أولًا: الأراضي المُعلن طرحها

قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الجديدة سوف تشمل أراضي سكنية وخدمية، موضحًا أن الأراضي السكنية تتنوع ما بين أراضي سكنية بمشروعات الإسكان المتميز والإسكان الأكثر تميزًا ومشروع بين الوطن للمصرين العاملين بالخارج.



وكشفت مصادر بوزرارة الإسكان، أن قطع الأراضي السكنية التي سيتم طرحها تصل إلى 3 آلاف قطعة، منها 2000 قطع للإسكان المتميز والأكثر تميزًا، و1000 قطعة لأراضي الإسكان الاجتماعي، ومن المقرر أن تتراوح المساحات المطروحة ما بين 209 أمتار و1500 متر مربع للقطعة الواحدة.



وأشارت المصادر، إلى أن أسعار أراضي الإسكان المتميز في الطروحات الجديدة من المقرر أن تتراوح ما بين 600 جنيه و2690 جنيهًا في مدن الصعيد، بينما تصل إلى أكثر من 4200 في مدن 6 أكتوبر والشروق، أما سعر المتر في أراضي الأكثر تميزًا سيتراوح ما بين 3500 و6500 جنيه، وأراضي الإسكان الاجتماعي تبدأ من 500 جنيه حتى 1800 جنيه.





ثانيًا: الوحدات والفيلات السكنية المقرر طرحها

وفيما يتعلق بالفيلات السكنية المقرر طرحها، قال الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، بالإضافة إلى طرح عدد من الفيلات بمشروع "بيت الوطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.



أما النسبة للوحدات السكنية، أضاف وزير الإسكان، أنه من المقرر طرح وحدات بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط في 7 مدن جديدة، هي " المنيا الجديدة، "ناصر" غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة"، إضافة إلى عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" في 5 مدن "الشيخ زايد، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة"، كما سيتم طرح عدد من وحدات الإسكان المميز.



وطبقًا لمصادر بوزارة الإسكان، فإن وحدات "سكن مصر" المقرر طرحها تضم نحو 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تصل إلى 115 مترًا للوحدة، مشيرة إلى أن الأسعار ستكون وفقًا لآخر طرح للمشروع سبق طرحه من هيئة المجتمعات العمرانية، والذي وصل فيه سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا، وفي مدينة دمياط الجديدة لـ6465 جنيهًا، وفي مدينة المنيا الجديدة لـ3400 جنيه، وفي غرب قنا لـ3440 جنيهًا، وفي مدينة غرب أسيوط لـ3480 جنيهًا، بخلاف نسب تميز تتراوح من 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، وفقًا لموقع الوحدة في العمارة.



كما تشمل الطروحات الجديدة، طرح نحو 700 وحدة كمرحلة أولى من مشروع الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، كاملة التشطيبات بأعلى جودة، تتراوح مساحتها ما بين 90 مترًا و300 متر، بينما تتراوح أسعارها ما بين 1.350 مليون و4 ملايين جنيه، وفقًا للمساحة ونسب التميز.



وكشفت المصادر أن الطروحات الجديدة سوف تشمل الإعلان عن وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي، خاصة وأنه هناك وحدات تم الإنتهاء من تنفيذها وأخرى جاري تنفيذها بالمشروع في " الشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والفيوم، ومطروح، وبدر، وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة".



وعن الوحدات التي تم ويتم الإنتهاء من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي، أعلن المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: أنه تم الانتهاء من تنفيذ 526 وحدة، وجارٍ تنفيذ 920 وحدة في محافظة الشرقية، وفي محافظة بورسعيد جارٍ تنفيذ 13796 وحدة بمدينة بورفؤاد، وفي محافظة دمياط تم الانتهاء من تنفيذ 656 وحدة وجارٍ تنفيذ 60 وحدة، وفي محافظة الفيوم تم الانتهاء من تنفيذ 4008 وحدات وجارٍ تنفيذ 120 وحدة، وفي محافظة مطروح تم الانتهاء من تنفيذ 920 وحدة، وجارٍ تنفيذ 360 وحدة.



وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: أنه تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة في مدينة بدر، وفى مدينة أسوان الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 6720 وحدة، وفي مدينة أسيوط الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 11928 وحدة، وفي مدينة المنيا الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 10848 وحدة، وفي مدينة حدائق أكتوبر تم وجارٍ تنفيذ 77408 وحدات، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 70272 وحدة.